Россия и Китай работают над взаимной отменой визового режима

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, контакты идут в межведомственном формате

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия и Китай совместно работают по вопросу отмены визового режима для туристов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА «Новости».

Решение было принято китайской стороной: с 15 сентября 2025 года в течение года будет действовать пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. Эту информацию 2 сентября озвучил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ответное предложение последовало незамедлительно: 4 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности России принять аналогичные меры в отношении китайских туристов.

По словам Захаровой, в настоящее время ведется активная межведомственная работа по реализации данного решения. Официальный представитель МИД отметила, что конкретные результаты можно ожидать после завершения всех необходимых процедур согласования.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников также сообщал, что в России идет работа над ответной мерой по безвизовому режиму для гостей из Китая.



Наталья Жирнова