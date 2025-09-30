Глава «Градсервиса» подозревается в уклонении от налогов на сумму 183 млн

Он подавал в налоговые службы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 20 «проблемными» контрагентами

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя строительной компании. Директор ООО «Градсервис» подозревается в крупном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК по Татарстану.

Незаконная деятельность была выявлена в результате совместной работы следователей, сотрудников управления экономической безопасности МВД и налоговой службы Татарстана.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год руководитель фирмы использовал незаконную схему уклонения от налоговых платежей. Он предоставлял в налоговые органы ложные сведения о фиктивных деловых отношениях с двумя десятками контрагентов. В результате махинаций компания не выплатила НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 183 миллионов рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Полицейские установили, что директор общества с ограниченной ответственностью путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 20 «проблемными» контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций на общую сумму более 161 млн рублей. Кроме того, директор ООО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 22 млн рублей, — уточняется в МВД РТ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 199 УК РФ. Ему может грозить срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует повысить налоги для IT-компаний.

Наталья Жирнова