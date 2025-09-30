Форвард «Ак Барса» Денисенко сравнил уровень игры в НХЛ и КХЛ

Хоккеист считает, что в Северной Америке играют в более прямолинейный хоккей

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко сравнил игру в НХЛ и КХЛ. Хоккеист в межсезонье вернулся из Северной Америки, где выступал с 2021 по 2025 год.

— В принципе, [в НХЛ] чуть побыстрее, но и здесь хорошие скорости. Там немножко прямолинейная игра, больше вбросов, а здесь все равно ребята больше пытаются в пас играть, комбинировать, — сказал Денисенко ТАСС.

В составе «Ак Барса» Денисенко забросил три шайбы и набрал шесть очков в десяти матчах. Хоккеист связан контрактом с казанцами до 31 мая 2026 года.

В НХЛ Денисенко выступал за «Флориду», «Вегас» и «Нэшвилл», но чаще играл в АХЛ за фарм-клубы.

Зульфат Шафигуллин