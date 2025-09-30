Новости происшествий

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после нападения на замглавы филиала банка

13:30, 30.09.2025

В скором времени следователи приступят к его допросу

Фото: Ирина Плотникова

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» после нападения на замглавы филиала банка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент случился сегодня в отделении банка на улице Автозаводской. По данным следствия, сотрудник финансового учреждения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных травм замглавы филиала банка скончалась на месте.

— Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу, — сказано в сообщении.

скриншот телеграм-канала Столичный СК

Наталья Жирнова

