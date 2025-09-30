В Дагестане предотвратили теракт в отделе полиции
Под стражу заключены четыре человека
В Дагестане предотвращен террористический акт против сотрудников правоохранительных органов. Советский районный суд Махачкалы вынес решение о заключении под стражу четырех жителей Буйнакска. Об этом сообщается на странице Верховного суда Дагестана во «ВКонтакте».
По данным следствия, группа действовала по предварительному сговору и планировала совершить подрыв здания отдела полиции в Буйнакском районе. Один из задержанных приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства.
Обвиняемых задержали до 25 ноября 2025 года.
