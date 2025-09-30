Александра Власова задержали по подозрению в хищении гумпомощи для СВО

Деньги предназначались для помощи участникам спецоперации

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, недавно ушедший с должности и отправившийся на СВО, был задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для участников спецоперации. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

— Да, задержан, — заявил источник.

По данным следствия, Александр Власов может быть причастен к хищению средств субсидии в особо крупном размере. Эти деньги предназначались для обеспечения участников СВО.

Ранее главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали за взятку в 2 млн рублей.



Наталья Жирнова