Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали за взятку в 2 млн рублей

Михаил Надежин брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова

В Кабардино-Балкарии арестовали начальника регионального управления МЧС. Генерал-майор Михаил Надежин подозревается в получении взятки в 2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



По версии следствия, Надежин брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова. За вознаграждение генерал подписывал документы о пожарной безопасности без реальных проверок. Он оформлял договоры на обслуживание и аварийно-спасательные работы, хотя на самом деле проверки не проводились.



— Сейчас по месту его жительства и работы проводятся обыски. Он подозревается в получении 2 млн рублей, — сказал источник ТАСС.

Надежина задержали сотрудники МВД утром в его доме в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



Наталья Жирнова