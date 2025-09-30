Новости общества

Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали за взятку в 2 млн рублей

11:26, 30.09.2025

Михаил Надежин брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова

Фото: ГУ МЧС России по КБР

В Кабардино-Балкарии арестовали начальника регионального управления МЧС. Генерал-майор Михаил Надежин подозревается в получении взятки в 2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Надежин брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова. За вознаграждение генерал подписывал документы о пожарной безопасности без реальных проверок. Он оформлял договоры на обслуживание и аварийно-спасательные работы, хотя на самом деле проверки не проводились.

— Сейчас по месту его жительства и работы проводятся обыски. Он подозревается в получении 2 млн рублей, — сказал источник ТАСС.

Надежина задержали сотрудники МВД утром в его доме в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Наталья Жирнова

