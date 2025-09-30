В Татарстане проживает почти 300 долгожителей старше 100 лет
А по статистике каждый четвертый житель региона является пенсионером
Каждый четвертый житель республики находится в возрасте старше трудоспособного. Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова представила актуальные данные о демографической ситуации в регионе на брифинге в Кабинете министров республики.
— В Татарстане проживает 294 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, в их числе 33 мужчины и 261 женщина. Увеличение доли пожилых людей объясняется демографической ситуацией как в целом по стране, так и в республике. Буквально два года назад людей, преодолевших столетний рубеж, было 211, — рассказала она.
Самым пожилым мужчиной является 105-летний Александр Липатов из Пестрецов, а старейшей жительницей республики признана 108-летняя Галина Шарафутдинова из Елабуги.
По данным министра, каждый четвертый житель региона находится в возрасте старше трудоспособного.
Ранее в ЛДПР предложили увеличить в 17 раз пенсионные надбавки.
