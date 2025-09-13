В ЛДПР предложили увеличить в 17 раз пенсионные надбавки

Это может коснуться граждан старше 80 лет и инвалидов I группы

Фото: пресс-служба горздрава Казани

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект об увеличении надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный на рассмотрение в правительство РФ.

Сейчас размер надбавки составляет 1 314 рублей в месяц. Законопроект предлагает повысить ее до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году составляет 22 440 рублей. Таким образом, сумма выплаты увеличится примерно в 17 раз.

По словам Слуцкого, новая мера направлена на усиление социальной поддержки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. Депутат отметил, что увеличенная выплата позволит пенсионерам нанять сиделку или материально поддержать родственников, ухаживающих за ними.

Ранее депутаты ГД предложили Минздраву полностью компенсировать лекарства пенсионерам с низким доходом.

Наталья Жирнова