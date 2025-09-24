Спрос на долевое участие в новостройках в Татарстане вырос почти на 90%

В августе было зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров

Фото: Максим Платонов

Рынок недвижимости Татарстана демонстрирует положительную динамику. По данным Росреестра региона, в августе текущего года отмечен существенный рост спроса на первичное жилье. Об этом сообщает пресс-центр Росреестра.

За восемь месяцев 2025 года Росреестром Татарстана зарегистрировано 12,5 тыс. договоров долевого участия.

Количество сделок с новостройками увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В августе Росреестр Татарстана зарегистрировал 1810 договоров долевого участия (ДДУ), тогда как в июле этот показатель составлял 1692 договора.

По сравнению с августом прошлого года количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 88,9%. Для сравнения: в августе 2024 года было оформлено всего 958 договоров долевого участия.

— Причем положительная динамика наблюдается как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости, — отмечает замруководителя Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Ранее Татарстан вошел в тройку лидеров по стоимости новостроек в России.

Наталья Жирнова