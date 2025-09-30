«Союзмультфильм» перешел в частные руки

Эксперты оценивают стоимость пакета акций киностудии вместе с правами на мультфильмы в 1,2–1,3 млрд рублей минимум

Государство завершило процесс приватизации киностудии «Союзмультфильм». Об этом свидетельствуют данные из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, с которыми ознакомились РБК.



Представители «Союзмультфильма» подтвердили факт смены собственника, однако отказались раскрывать подробности сделки, сославшись на ее конфиденциальный характер. Запросы в Минфин и Росимущество остаются без ответа.

Согласно документу, доходы от продажи федерального имущества увеличатся на 1,12 млрд рублей, причем основная часть этой суммы связана именно с приватизацией киностудии. Сообщается, что эксперты оценивают стоимость пакета акций киностудии вместе с правами на библиотеку мультфильмов в сумму не менее 1,2–1,3 миллиарда рублей.

С конца апреля 2022 года информация об учредителях АО «Киностудия «Союзмультфильм» была засекречена в соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц. Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» добилась судебного решения о взыскании компенсации с ИП за нарушение авторских прав на Чебурашку.



Наталья Жирнова