05:48 МСК
Российские средства ПВО сбили 81 украинский БПЛА за ночь

08:37, 30.09.2025

51 из них уничтожили над Воронежской и Белгородской областями

Российские средства ПВО сбили 81 украинский БПЛА за ночь
Фото: Дарья Пинегина

Над территорией России за прошедшую ночь сбили 81 украинский дрон. Об этом сообщает Минобороны страны в своем телеграм-канале.

Больше всего налетов пришлось на Воронежскую и Белгородскую области. Там сбито 26 и 25 БПЛА соответственно. Также 12 дронов уничтожили в Ростовской области, 11 в Курской области и 7 в Волгоградской.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что электроснабжение 3 населенных пунктов региона нарушено из-за атаки БПЛА.

Ранее Дания ввела мобилизацию резервистов из-за угрозы от неопознанных дронов.

Наталья Жирнова

