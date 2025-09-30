Российские средства ПВО сбили 81 украинский БПЛА за ночь
51 из них уничтожили над Воронежской и Белгородской областями
Над территорией России за прошедшую ночь сбили 81 украинский дрон. Об этом сообщает Минобороны страны в своем телеграм-канале.
Больше всего налетов пришлось на Воронежскую и Белгородскую области. Там сбито 26 и 25 БПЛА соответственно. Также 12 дронов уничтожили в Ростовской области, 11 в Курской области и 7 в Волгоградской.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что электроснабжение 3 населенных пунктов региона нарушено из-за атаки БПЛА.
Ранее Дания ввела мобилизацию резервистов из-за угрозы от неопознанных дронов.
