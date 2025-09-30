Дональд Трамп выступит 30 сентября с заявлением в Белом доме

Тема предстоящего объявления не раскрывается

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением во вторник, 30 сентября. Запланированное объявление будет сделано из Овального кабинета Белого дома. Это следует из опубликованного рабочего графика президента пресс-службой вашингтонской администрации.

Согласно расписанию, выступление состоится в 18:00 по мск. Однако тема предстоящего заявления не раскрывается.

Перед выступлением президент вернется в Белый дом после важной встречи в Куантико, штат Вирджиния. На мероприятии присутствовали военный министр США Пит Хегсет и сотни американских генералов и адмиралов.

Ранее Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом в Москве.

Наталья Жирнова