Дональд Трамп выступит 30 сентября с заявлением в Белом доме
Тема предстоящего объявления не раскрывается
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением во вторник, 30 сентября. Запланированное объявление будет сделано из Овального кабинета Белого дома. Это следует из опубликованного рабочего графика президента пресс-службой вашингтонской администрации.
Согласно расписанию, выступление состоится в 18:00 по мск. Однако тема предстоящего заявления не раскрывается.
Перед выступлением президент вернется в Белый дом после важной встречи в Куантико, штат Вирджиния. На мероприятии присутствовали военный министр США Пит Хегсет и сотни американских генералов и адмиралов.
Ранее Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом в Москве.
