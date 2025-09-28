Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом в Москве

«Дальше все зависит от решения Трампа», — подчеркнул пресс-секретарь президента России

Фото: Михаил Захаров

Приглашение президента России Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу все еще в силе. Сейчас решение за Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, Путин предложил провести встречу в Москве после переговоров на Аляске. Трамп назвал это возможным. Как встречали президента России в его первый почти за 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина