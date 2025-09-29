Разработчик игр EA, создатель FIFA и The Sims, продан за рекордные $55 млрд

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2027 финансового года

Фото: Артем Дергунов

Американский разработчик и издатель видеоигр Electronic Arts (EA), известный своими хитами FIFA, The Sims, Need for Speed и другими, продан консорциуму инвесторов за $55 млрд. В консорциум входят PIF, Silver Lake и Affinity Partners.

Это крупнейшая сделка по выкупу с привлечением заемных средств в истории, сообщает пресс-релиз EA.

По условиям сделки, консорциум приобретет все 100% акций EA по цене $210 за акцию, что на 25% выше цены закрытия торгов 25 сентября 2025 года.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2027 финансового года, после чего акции EA перестанут торговаться на биржах.

Electronic Arts была основана в 1982 году и вышла на биржу в 1990-м. Сейчас компанию возглавляет Эндрю Уилсон. EA известна своими сериями спортивных игр Sports FC (ранее FIFA), Madden NFL, NBA Live и NHL, а также такими франшизами, как Sims, Apex Legends, Mass Effect, Need for Speed и Battlefield.

Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние годы активно инвестирует в игровую индустрию и уже владеет долями в Nintendo, Capcom, Hexon и самой EA. Подконтрольная фонду Savvy Games Group ранее в этом году приобрела студию Niantic, разработчика Pokemon GO.

Рената Валеева