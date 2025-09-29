В Татарстане зарегистрировано 60 случаев отравлений разными химическими веществами
При этом 66,6% случаев приходится на мужчин, а 33,4% — на женщин
С 22 по 28 сентября в Татарстане зарегистрировано 60 случаев отравлений разными химическими веществами, согласно данным токсикологического мониторинга Роспотребнадзора.
66,6% случаев приходится на мужчин, а 33,4% — на женщин.
Среди отравлений 20% составляют случаи у детей (ошибочный прием по недосмотру взрослых), а 13,3% — у подростков.
Преднамеренные отравления с целью одурманивания составили 57,1% от общего числа, суицидальные — 38%, а прочие отравления — 4,9%.
В структуре случайных отравлений доля «ошибочного приема» составила 28%, «с целью опьянения» — 24%, «пищевые немикробной этиологии» — 20%, «случайное» — 20%, а прочие отравления — 8%.
За отчетный период зарегистрировано шесть случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.
Ранее депутат выступил с инициативой по усилению контроля на рынке алкогольной продукции. Предложение прозвучало на фоне очередного массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».