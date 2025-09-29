Минпромторг: в 2026 году планируется выпустить 5—6 тыс. электромобилей «Атом»

Электромобиль вряд ли станет экспортным продуктом сразу после начала выпуска, рассказал Алиханов

В 2026 году планируется произвести около 5—6 тысяч электромобилей «Атом». Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Беларусь», пишет ТАСС.

Алиханов отметил, что с учетом запланированных объемов производства в первый год «Атом» вряд ли станет экспортным продуктом сразу после начала выпуска.

По мнению министра, автомобиль получился неплохим и в компании «Кама», занимающейся разработкой электромобиля, работает хорошая команда. Он также сообщил, что уже ведется работа над вторым поколением «Атома».

Говоря об экспортных перспективах электрокара, Алиханов выразил уверенность в том, что это перспективный проект, «который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии тоже будет востребован». Однако, по его словам, экспортные возможности напрямую зависят от развития зарядной инфраструктуры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что разработка «Атома» ведется с 2021 года. В мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Электромобиль «Атом» уже получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) и будет выпускаться в двух версиях: базовой и специализированной для работы в такси.

Проект электромобиля «Атом» реализует АО «Кама». Серийное производство «Атома» запланировано на заводе «Москвич».

Рената Валеева