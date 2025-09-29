В ГАИ Казани назвали оптимальное время для «переобувки» авто в зимние шины

В ведомстве рекомендовали выбирать качественные зимние шины с глубоким протектором

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани обратилась к автовладельцам с призывом подготовить свои транспортные средства к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе.

— Оптимальное время для замены шин на зимние для дорог нашего города — при установлении температуры ниже +5... +7, — заявили в ГАИ. В ведомстве рекомендовали выбирать качественные зимние шины с глубоким протектором и проверенным сцеплением на льду и снежном покрытии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Автомобилистам, планирующим поездки на дальние расстояния, в ГАИ посоветовали подготовить комплект необходимых вещей, включая лопату, буксировочный трос, щетку для очистки снега, провода для прикуривания, запасную канистру топлива и аптечку первой помощи.

В среднем на подготовку машины к зимнему сезону тратят около 13 тыс. рублей. В свою очередь мужчины чаще, чем женщины, «переобуваются» уже после того, как выпал снег: 7% против 5%.

Рената Валеева