Минниханов обсудил расширение сотрудничества с руководством Беларуси

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой Администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра страны Виктором Каранкевичем.

Напомним, Минниханов прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в мероприятиях выставки «Иннопром. Беларусь», которая занимает порядка 15 тыс. кв. метров и включает шесть тематических разделов.

В ходе встречи раис Татарстана подчеркнул, что республика является стратегически важным экономическим и торговым партнером РТ в контексте крепких российско-белорусских отношений. Он отметил, что между двумя республиками подписано множество партнерских соглашений, а столицы — Минск и Казань — являются городами-побратимами.

Минниханов напомнил, что взаимодействие между Татарстаном и Беларусью охватывает широкий спектр направлений, включая нефтехимию, машиностроение, АПК, лесное хозяйство и высокие технологии.

Особое внимание было уделено сотрудничеству с Минским тракторным заводом (МТЗ), который является одним из ключевых партнеров Татарстана. Значительная часть сельскохозяйственной техники, используемой в республике, произведена на этом предприятии. Раис Татарстана также отметил активное взаимодействие между предприятиями «Татшина» и «Белшина», а также подчеркнул, что белорусские автобусы и троллейбусы хорошо зарекомендовали себя в регионе.

— Мы всегда открыты к сотрудничеству и будем рады новым деловым контактам и совместным проектам, — подытожил Минниханов, подчеркнув заинтересованность Татарстана в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений с белорусскими партнерами.

Рената Валеева