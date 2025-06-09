Казань и Минск подписали программу комплексного развития межмуниципального сотрудничества

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В рамках делового форума «Минск и Казань: побратимство — новый драйвер развития» мэр Казани Ильсур Метшин и председатель Минского городского исполкома Владимир Кухарев подписали комплексную программу развития межмуниципального сотрудничества.

Метшин подчеркнул особую значимость подписанного документа, отметив, что белорусский народ всегда был и остается другом для Татарстана и его столицы. Он напомнил о плодотворном многолетнем партнерстве, уже принесшем ощутимые результаты. В качестве примера мэр Казани привел успешное сотрудничество в сфере общественного транспорта: казанские предприятия приобрели у МАЗа около 490 автобусов и 40 трамвайных вагонов от Белкоммунмаша.

— Хочу поблагодарить белорусских производителей за серьезное отношение к делу, умение сочетать передовые технологические решения, эстетику и комфорт, а руководителей муниципалитета — за открытость, инициативность, высокий профессионализм, — заявил Метшин.

Напомним, 5 декабря 2024 года Минск и Казань стали городами-побратимами. Для столицы Татарстана это 18-й город-побратим.

Рената Валеева