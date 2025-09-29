Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3850 за унцию

Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше отметки $3850 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

По состоянию на 14:15 мск цена на драгоценный металл составляла $3851,6 за тройскую унцию, что на 0,72% выше предыдущего значения. К 14:30 мск рост ускорился, и стоимость золота достигла $3853,5 за тройскую унцию, прибавив 0,77%.

В то же время на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,83%, до $68,99 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре текущего года упала на 1,2%, до $64,46 за баррель.

Напомним, цена на серебро достигла рекорда с 2011 года. Стоимость поднялась выше $46 за тройскую унцию.

Рената Валеева