Цена на серебро достигла рекорда с 2011 года

Стоимость поднялась выше $46 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $46 за тройскую унцию, достигнув максимальной отметки с 2 мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:33 мск цена на драгоценный металл росла на 1,19%, достигнув $46,01 за тройскую унцию. К 17:48 мск стоимость серебра стабилизировалась на уровне $45,94 за унцию, что на 1,03% выше предыдущего значения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отмечается значительный рост стоимости серебра с начала 2025 года — фьючерс подорожал на 57,07%. С начала сентября рост составил 12,9%.

В то же время, фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex также демонстрирует рост, находясь на уровне $3 804,7 (+0,79%) по данным на 17:48 мск.

Рената Валеева