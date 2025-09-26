Цена на серебро достигла рекорда с 2011 года
Стоимость поднялась выше $46 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $46 за тройскую унцию, достигнув максимальной отметки с 2 мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 17:33 мск цена на драгоценный металл росла на 1,19%, достигнув $46,01 за тройскую унцию. К 17:48 мск стоимость серебра стабилизировалась на уровне $45,94 за унцию, что на 1,03% выше предыдущего значения.
Отмечается значительный рост стоимости серебра с начала 2025 года — фьючерс подорожал на 57,07%. С начала сентября рост составил 12,9%.
В то же время, фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex также демонстрирует рост, находясь на уровне $3 804,7 (+0,79%) по данным на 17:48 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».