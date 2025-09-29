В Чистополе пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись 1,4 млн рублей

Ей предложили снизить плату за телефонную связь

Фото: Динар Фатыхов

В Чистополе 87-летняя женщина стала жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой потеряла 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.

По данным полиции, все началось со звонка на стационарный телефон пенсионерки. Неизвестный предложил ей снизить плату за телефонную связь с 500 до 62 рублей, попросив для активации «выгодного предложения» назвать персональные данные и несколько раз подтвердить согласие.

На следующий день пожилой женщине позвонил человек, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Лжеправоохранитель убедил жертву в том, что ее разговоры прослушиваются, а предыдущий звонок был от мошенников. Он заявил, что, произнеся «подтверждаю» трижды, она открыла доступ к своим банковским счетам.

Напуганная пенсионерка сообщила звонившему о крупной сумме на счету. Мошенник предложил снять деньги и передать их «юристу» на «сохранное хранение». Доверчивая женщина сняла сумму и передала их прибывшему на следующий день молодому человеку.



Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Злоумышленники начали совершать звонки с телефонных номеров Индии, имеющих международный код +91.



Рената Валеева