Мошенники начали звонить с индийских номеров +91

Они рассчитывают на невнимательность, потому что внешне такие номера похожи на российские

Фото: Динар Фатыхов

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой схеме обмана граждан. Злоумышленники совершают звонки с телефонных номеров Индии, имеющих международный код +91.

Правоохранители отмечают, что преступники специально используют внешне похожие на российские телефонные номера. Разница всего в одной цифре может ввести жертву в заблуждение, что и является ключевым элементом мошеннической схемы.

— Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв, — сказано в сообщении управления.

В МВД также рассказали, как мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков.

Наталья Жирнова