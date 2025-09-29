Новости экономики

Татарстан показал минимальный рост отказов по потребительским кредитам

14:21, 29.09.2025

В августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 74,1%

Фото: Роман Хасаев

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые имеются в распоряжении ТАСС, в августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 74,1%, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В Татарстане отмечен один из самых низких показателей роста отказов по кредитным заявкам — всего 3,2% за последний год.

— Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты по сравнению с прошлым годом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. Прежде всего речь идет об ужесточении макропруденциальных ограничений, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший рост отказов зафиксирован в Забайкальском крае (+5,6%), Нижегородской области (+5,1%) и Алтайском крае (+5%). Среди регионов-лидеров по количеству поданных заявок самые высокие показатели отказов отмечены в Новосибирской области (76,2%), Краснодарском крае и Омской области (по 75,7%).

Ранее в МВД рассказали, как мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков.

