Татарстан показал минимальный рост отказов по потребительским кредитам

В августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 74,1%

Фото: Роман Хасаев

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые имеются в распоряжении ТАСС, в августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 74,1%, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В Татарстане отмечен один из самых низких показателей роста отказов по кредитным заявкам — всего 3,2% за последний год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты по сравнению с прошлым годом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. Прежде всего речь идет об ужесточении макропруденциальных ограничений, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Наибольший рост отказов зафиксирован в Забайкальском крае (+5,6%), Нижегородской области (+5,1%) и Алтайском крае (+5%). Среди регионов-лидеров по количеству поданных заявок самые высокие показатели отказов отмечены в Новосибирской области (76,2%), Краснодарском крае и Омской области (по 75,7%).

Наталья Жирнова