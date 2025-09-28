В МВД рассказали, как мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
Это дает им возможность получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем
Злоумышленники в России стали использовать схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. Это дает им возможность получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Об этом сообщил ТАСС пресс-центр МВД страны.
Как объяснили в ведомстве, мошенники используют мобильные приложения для бесконтактных платежей, например NFC Gate. Гражданам предлагают скачать его под предлогом переустановки банковского приложения.
— Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю, — предупредили в МВД.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».