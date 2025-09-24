Раис Татарстана назначил Терентьева полпредом в Госсовете Татарстана
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о назначении полномочного представителя в Государственном Совете Республики Татарстан.
В соответствии с положением указа, функции полномочного представителя в Госсовете Татарстана были возложены на помощника Александра Терентьева.
Этим же актом признан утратившим силу предыдущий указ № 882 от 15 ноября 2024 года, регулировавший аналогичный вопрос.
Новый указ вступает в силу с момента его подписания и несет прямую инструкцию органам власти Республики Татарстан относительно порядка взаимодействия с законодательным органом.
