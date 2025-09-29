Адвокат экс-главы справороссов РТ просит прекратить ее дело на 38 млн

По мнению защиты, по 9 эпизодам истек срок давности, а по двум — не доказан состав преступления

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани были намечены прения по уголовному делу бывшего депутата Казгордумы, партлидера и экс-кандидата в президенты Татарстана Рушании Бильгильдеевой. Однако перед этим адвокат обвиняемой в 11 эпизодах афер попросил суд прекратить преследование своей клиентки по девяти эпизодам ввиду истечения срока давности и еще по двум — за отсутствием состава преступления, передает с заседания журналист «Реального времени».

«Согласна, виновной себя не считаю», — пояснила свою позицию подсудимая.

Представитель прокуратуры района Михаил Житлов поддержал ходатайства лишь по четырем эпизодам дела, по другим указал — сроки давности пока не истекли. Хотя по некоторым это произойдет уже в октябре-декабре. Такую же позицию заняли потерпевшие и их представитель Игорь Турушев. В данный момент судья удалился в совещательную комнату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, расследование этого дела началось еще шесть лет назад. Статус потерпевших в нем получили 135 человек и одна организация. Общий ущерб в СК и прокуратуре Татарстана оценили в 38 млн 294 тысячи рублей. Подсудимая вину отрицает. За время расследования она успела побывать под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий. Но в августе текущего года попала в СИЗО по новому делу о посредничестве взятке. В данный момент это обвинение переквалифицировали на мошенничество с предполагаемым ущербом в 4 млн рублей.

Перед Вахитовским судом Казани Рушания Бильгильдеева предстала больше 4 лет назад по 11 эпизодам предполагаемых афер 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

11-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ», и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Ирина Плотникова