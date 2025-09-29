КХЛ включила одну игру «Ак Барса» в топ матчей недели

Две встречи казанцев с «Амуром» не попали в список наиболее интересных в лиге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 попала одна игра «Ак Барса» — в Екатеринбурге против «Автомобилиста».



В топ-5 матчей недели в КХЛ включены противостояния СКА — «Торпедо» (29 сентября), «Салават Юлаев» — «Сибирь» (1 октября), «Динамо» Мск — «Трактор» (2 октября) и «Спартак» — СКА (3 октября).

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 29 сентября, в понедельник, в 17.00 по московскому времени. Также на неделе «барсы» дважды примут в Казани хабаровский «Амур»: 3 октября (19.00 по мск) и 5 октября (17.00 по мск).

Ранее КХЛ не включила «татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в число пяти топ-игр недели.



Зульфат Шафигуллин