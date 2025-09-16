КХЛ не включила «татарское дерби» в топ матчей недели

Но в список попали сразу две игры с участием «Ак Барса» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обнародован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В нем не оказалось «татарского дерби», которое пройдет между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в Казани 17 сентября.



В топ-5 матчей недели в КХЛ попали московское дерби ЦСКА и «Спартака» (16 сентября), противостояния «Автомобилиста» и «Трактора» (17 сентября), а также соперничество ЦСКА и «Локомотива» (18 сентября).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на неделе сыграет 19 сентября в Казани с «Салаватом Юлаевым» и 21 сентября против «Авангарда». Эти встречи включены пресс-службой КХЛ в список топ-матчей. А вот «татарское дерби» (игра между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком») осталось без внимания лиги.

«Нефтехимик» после первой недели сезона занимает восьмое место в Восточной конференции, «Ак Барс» идет девятым. Команда Анвара Гатиятулина проиграла три из четырех стартовых матчей. «Барсы» еще не побеждали в Казани в текущем чемпионате КХЛ.

Зульфат Шафигуллин