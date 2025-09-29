Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026/28 годы

На поддержку семей с детьми выделят за три года 10 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ опубликован на портале правительства.

Основными приоритетами бюджета, согласно проекту, являются достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, а также реализация национальных проектов.

— Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей, — сказано на портале правительства.

Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей, в 2028 году — 45,9 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 44,1 трлн рублей, 46 трлн рублей и 49,4 трлн рублей соответственно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Значительные средства предусмотрены на социальную сферу. «Детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей. Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми, включая выплаты пособий, материнский капитал и семейную ипотеку. Также в 2026 году стартует новая мера поддержки — ежегодная выплата в виде возмещения части НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

На развитие здравоохранения выделено более 94 млрд рублей, которые направят на строительство и модернизацию детских медицинских учреждений, включая перинатальные центры и детские больницы. Более 900 млрд рублей предусмотрено на реализацию проекта «Продолжительная и активная жизнь», включающего лекарственное обеспечение, помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

На образование выделено около 110 млрд рублей на строительство 150 школ к 2030 году и почти 300 млрд рублей на их капитальный ремонт. Ранее сообщалось, что в России на сферу образования планируют направить более 700 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Технологическое развитие получит поддержку в размере около 1,9 трлн рублей. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 4,6 трлн рублей. На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 182,3 млрд рублей, на развитие аэродромов — 202,6 млрд рублей.

Также предусмотрены средства на формирование современной городской среды (более 105 млрд рублей) и комплексное развитие сельских территорий (более 180 млрд рублей). На ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 млрд рублей.

На прошлой неделе правительство одобрило проект бюджета России на 2026—2028 годы. В сообщении были обозначены основные приоритеты проекта, которые отразились в конечном документе.

Наталья Жирнова