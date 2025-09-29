Новости бизнеса

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

McDonald’s рискует потерять права на ключевые товарные знаки в России

11:36, 29.09.2025

У них истекает срок действия прав на исключительное право владения

McDonald’s рискует потерять права на ключевые товарные знаки в России
Фото: скриншот с сайта mcdonalds

По данным ТАСС, американская компания McDonald’s может лишиться прав на более чем 10 товарных знаков в России в ближайшие годы. Информация об этом получена из реестра Роспатента.

В 2026 году истекает срок действия исключительных прав на:

  • «Хэппи Мил»,
  • «МакНагетс»,
  • «Роял чизбургер»,
  • McNuggets,
  • McDrive,
  • «МакКантри».

Следующий этап потери прав ожидается в 2027 году, когда завершится действие регистрации:

  • ключевых логотипов компании,
  • «МакМаффин»,
  • Big Mac, Mac Fries,
  • McChicken,
  • McDonald’s McCola.

Ранее компания уже потеряла права на товарные знаки «Биг Мак» и «Большой Мак» в 2025 году, а также на торговую марку McCountry в 2024 году. Сама компания ушла из России в 2022 году в связи с началом СВО. Ранее сообщалось, что импортозамещенное кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» разрабатывает постное и халяльное меню.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть618
  • Нижнекамскнефтехим80.5
  • Казаньоргсинтез69.3
  • КАМАЗ85.5
  • Нижнекамскшина40
  • Таттелеком0.581