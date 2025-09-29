McDonald’s рискует потерять права на ключевые товарные знаки в России
У них истекает срок действия прав на исключительное право владения
По данным ТАСС, американская компания McDonald’s может лишиться прав на более чем 10 товарных знаков в России в ближайшие годы. Информация об этом получена из реестра Роспатента.
В 2026 году истекает срок действия исключительных прав на:
- «Хэппи Мил»,
- «МакНагетс»,
- «Роял чизбургер»,
- McNuggets,
- McDrive,
- «МакКантри».
Следующий этап потери прав ожидается в 2027 году, когда завершится действие регистрации:
- ключевых логотипов компании,
- «МакМаффин»,
- Big Mac, Mac Fries,
- McChicken,
- McDonald’s McCola.
Ранее компания уже потеряла права на товарные знаки «Биг Мак» и «Большой Мак» в 2025 году, а также на торговую марку McCountry в 2024 году. Сама компания ушла из России в 2022 году в связи с началом СВО. Ранее сообщалось, что импортозамещенное кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» разрабатывает постное и халяльное меню.
