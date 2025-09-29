McDonald’s рискует потерять права на ключевые товарные знаки в России

У них истекает срок действия прав на исключительное право владения

По данным ТАСС, американская компания McDonald’s может лишиться прав на более чем 10 товарных знаков в России в ближайшие годы. Информация об этом получена из реестра Роспатента.

В 2026 году истекает срок действия исключительных прав на:

«Хэппи Мил»,

«МакНагетс»,

«Роял чизбургер»,

McNuggets,

McDrive,

«МакКантри».

Следующий этап потери прав ожидается в 2027 году, когда завершится действие регистрации:

ключевых логотипов компании,

«МакМаффин»,

Big Mac, Mac Fries,

McChicken,

McDonald’s McCola.

Ранее компания уже потеряла права на товарные знаки «Биг Мак» и «Большой Мак» в 2025 году, а также на торговую марку McCountry в 2024 году. Сама компания ушла из России в 2022 году в связи с началом СВО. Ранее сообщалось, что импортозамещенное кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» разрабатывает постное и халяльное меню.

Наталья Жирнова