«Вкусно — и точка» разрабатывает постное и халяльное меню

Фото: Максим Платонов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о разработке постного и халяльного меню. Гендиректор компании Олег Пароев сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

По словам Пароева, «есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны». Он подчеркнул, что компания старается удовлетворить все потребности своих клиентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вкусно — и точка» является ведущей сетью быстрого питания в России, работающей в 65 регионах страны. Компания пришла на смену McDonald's и уже открыла более 930 заведений по всей стране.

Напомним, что основные проблемы рынка халяль в России — это рост числа недобросовестных органов сертификации и нехватка партнерских мер господдержки, решили на первом заседании Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина