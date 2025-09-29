В Газе разрушилось одно из самых высоких зданий

Это произошло в последствии израильского удара

Фото: скриншот видео reuters.com

В Газе разрушилось одно из самых высоких зданий на территории. Это произошло в последствии израильского удара по объекту, сообщает RT.

По имеющимся данным, в 16-этажной башне Mecca находилась инфраструктура ХАМАС. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля. Это связано с обостряющимся конфликтом в Газе.

Наталья Жирнова