Пожарные Татарстана ликвидировали 14 возгораний за сутки

Восемь из них произошли в жилом секторе

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 14 пожаров на территории Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщается, что значительная часть зафиксированных пожаров — 8 случаев — произошла в жилом секторе. Кроме того, сотрудники службы 10 раз выезжали по ложным вызовам.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Спасатели также активно взаимодействовали с другими экстренными службами, совершив 4 совместных выезда. Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

Одним из происшествий с возгоранием в жилом секторе стал пожар в Тукаевском районе, где погибло два человека.

Наталья Жирнова