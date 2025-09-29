В пожаре в Тукаевском районе погибло два человека
Личности жертв пока не установлены
Смертельный пожар произошел 28 сентября в садовом некоммерческом товариществе «Восход-1» Тукаевского района. Возгорание охватило кирпичный садовый дом. Об эом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Сообщается, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. В настоящее время устанавливаются личности погибших и причины возникновения пожара.
Прокуратура Татарстана опубликовала кадры с места происшествия.
Напомним, что недавно а сутки в Татарстане произошло 17 пожаров, 13 из которых возникли в жилом секторе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».