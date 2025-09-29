За лето парки Казани посетили более 1,5 млн человек

Это рекордный результат для города

Фото: Артем Дергунов

За лето парки Казани посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Всего в рамках летней программы прошло 2 216 мероприятий, которые посетили около 1,5 млн человек. Это рекордный результат для парков Казани, — подчеркнула она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В частности, более 160 мероприятий прошло в парке «Елмай». На них побывало более 150 тыс. горожан и гостей Казани. Программу набережной озера Кабан посетили более 250 тыс. человек, бульвара по ул. Серова — более 10 тыс.

Напомним, в Казани стартовал масштабный экологический проект по созданию единой сети пешеходных маршрутов «Зеленые тропы Казани». Ее общая протяженность составит около 190 км. Более трех четвертей маршрута пройдет через природные и лесопарковые зоны, остальная часть — через городские парки и зеленые территории.



Галия Гарифуллина