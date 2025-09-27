190 километров экомаршрутов появится в Казани

От Храма всех религий, через Дербышинский лес и вдоль реки Нокса

Фото: Реальное время

В Казани стартовал масштабный экологический проект по созданию единой сети пешеходных маршрутов «Зеленые тропы Казани». Инициатором проекта выступила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, а разработкой маршрутов занимается известный путешественник и краевед Тимур Циунчук. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Общая протяженность будущей экотропы составит около 190 километров. Более трех четвертей маршрута пройдет через природные и лесопарковые зоны, остальная часть — через городские парки и зеленые территории.

Проект охватит практически всю территорию города. Маршрут соединит значимые природные объекты: от Храма всех религий через Лебяжьи озера, вдоль реки Казанка, через Дербышинский и Солдатский леса, Березовая рощу и вдоль реки Ноксы.

— Мы хотели создать пространство, где люди смогут наслаждаться природой и одновременно открывать для себя город по-новому. Зеленый каркас, над укреплением которого мы работаем и которому посвящен отдельный раздел в генплане города, с одной стороны должен служить экологической безопасности города, а с другой — мотивировать горожан проводить время с пользой для своего здоровья, — рассказала Ильсияр Тухватуллина.



В настоящее время специалисты проводят тестовый обход 50-километрового участка от Новой Портовой до Голубого озера. Эксперты исследуют биоразнообразие территории, оценивают возможности для создания экскурсионных маршрутов и образовательных программ.

Наталья Жирнова