Решетников: в России идет работа над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая

Ожидается, что этот шаг окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между двумя странами

Фото: Мария Зверева

В России идет работа над ответной мерой по безвизовому режиму для гостей из Китая. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

— Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия. <...> По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая, — передает его слова РИА «Новости».

Решетников выразил уверенность, что этот шаг окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между двумя странами.

Напомним, с 15 сентября действует соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем. Граждане РФ могут въезжать в КНР на срок до 30 дней, имея при себе только обычный заграничный паспорт. Экспериментальный период действия соглашения продлится до 14 сентября 2026 года.

Галия Гарифуллина