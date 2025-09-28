За сутки в Татарстане произошло 17 пожаров

Специалисты совершили 13 выездов по ложным вызовам и дважды выезжали на взаимодействие с другими службами

За прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане отреагировали на 17 пожаров. 13 их них произошли в жилом секторе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Специалисты совершили 13 выездов по ложным вызовам и дважды выезжали на взаимодействие с другими службами. Кроме того, восемь раз они привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не произошло.

Напомним, за прошедшие сутки в России потушили четыре лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в Федеральной авиалесоохране. В работах было задействовано 106 человек и 30 единиц техники.

Галия Гарифуллина