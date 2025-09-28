Казанский «Ночной велофест» посетили более 4 тыс. человек
В пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию о вкладе казанцев в победу в Великой Отечественной войне
Фестиваль «Ночной велофест», который прошел в Казани в ночь с 27 на 28 сентября, посетили более 4 тыс. человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию о вкладе казанцев в борьбу с захватчиками.
Напомним, в прошлом году маршрут велофеста впервые был закольцованным. Движение началось и закончилось у Центра семьи «Казан».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».