Казанский «Ночной велофест» посетили более 4 тыс. человек

09:38, 28.09.2025

В пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию о вкладе казанцев в победу в Великой Отечественной войне

Фото: Динар Фатыхов

Фестиваль «Ночной велофест», который прошел в Казани в ночь с 27 на 28 сентября, посетили более 4 тыс. человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В пути следования велосипедисты слушали аудиоэкскурсию о вкладе казанцев в борьбу с захватчиками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году маршрут велофеста впервые был закольцованным. Движение началось и закончилось у Центра семьи «Казан».

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

