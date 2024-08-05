Десятый «Ночной велофест» в Казани впервые пройдет по закольцованному маршруту

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 17 на 18 августа в Казани пройдет десятая ночная велоэкскурсия «Ночной велофест». Об этом сообщили в Комитете по туризму города.

Маршрут впервые будет закольцованным — начнется и закончится у Центра семьи «Казан». Сбор участников состоится в 20.00, а старт движения — в 22.00. Общая протяженность маршрута составит 14 километров, он пройдет по исторической части города и Заречью и займет около двух часов.

Напомним, в Казани временно ограничат движение транспорта в ночь с 17 на 18 августа. Дирекция просит не парковать свой личный транспорт на маршруте пробега. С полным списком улиц, которые будут перекрыты в день проведения мероприятия, можно ознакомиться по ссылке.

Прошлый заезд состоялся в июле 2023 года. К нему присоединились 4,5 тысячи человек. Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро. Яркие кадры в — фоторепортаже «Реального времени».

Рената Валеева