Два человека погибли в ДТП в Лаишевском районе Татарстана
По предварительным данным, 59-летний водитель Niva не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу
Два человека погибли в ДТП в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 59-летний водитель Niva не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Tank. В результате мужчина за рулем отечественной машины и его 39-летний пассажир погибли на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, недавно в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновником аварии стал водитель Hyundai, совершивший разворот через двойную сплошную.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».