Два человека погибли в ДТП в Лаишевском районе Татарстана

По предварительным данным, 59-летний водитель Niva не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу

Два человека погибли в ДТП в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 59-летний водитель Niva не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Tank. В результате мужчина за рулем отечественной машины и его 39-летний пассажир погибли на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, недавно в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновником аварии стал водитель Hyundai, совершивший разворот через двойную сплошную.



Галия Гарифуллина