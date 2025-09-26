Три автомобиля столкнулись в Казани из-за разворота через двойную сплошную

Один из водителей вылетел через окно

Фото: Динар Фатыхов

На улице Михаила Миля в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, Renault Sandero и Lada Granta. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

Виновником аварии стал водитель Hyundai, совершивший разворот через двойную сплошную линию разметки. Данный маневр спровоцировал экстренное торможение и выезд на встречную полосу водителя Renault, что привело к столкновению с Lada.

В результате ДТП водитель Renault Sandero вылетел через переднее боковое стекло правой двери, женщина на Lada Granta получила открытый перелом ноги, а ее пассажир доставлен в больницу.

Рената Валеева