«Ак Барс» обыграл в гостях «Металлург» в матче с семью забитыми голами

Казанцы одержали вторую победу подряд в КХЛ

Фото: Реальное время

«Ак Барс» обыграл в Магнитогорске «Металлург» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проигрывала к середине второго периода 0:3, но затем забила четыре гола подряд.



В составе «Ак Барса» отличились Владимир Алистров, Илья Карпухин и дважды Григорий Денисенко. У «Металлурга» шайбы забросили Александр Сиряцкий, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Новичок казанцев Александр Хмелевский набрал 1 (0+1) очко в дебютном матче за команду.

«Ак Барс» впервые в сезоне выиграл два матча подряд в чемпионате. Ранее команда Гатиятулина победила в Астане «Барыс» со счетом 2:1. В обоих встречах ворота казанцев защищал Тимур Билялов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

«Металлург» — «Ак Барс» — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Голы:

1:0 Сиряцкий (18:53);

2:0 Силантьев (Ткачев, Маклюков, 30:15);

3:0 Канцеров (Минулин, Ткачев, 31:26);

3:1 Алистров (Барабанов, 35:20);

3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин, 48:03);

3:3 Денисенко (Галимов, Миллер, 52:11);

3:4 Денисенко (Хмелевский, Миллер, 55:07, 5х4)

Зульфат Шафигуллин