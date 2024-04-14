Татарстан стал вторым в ПФО по посещаемости культурных мероприятий в 2023 году

По данным Министерства культуры России, в 2023 году культурные мероприятия посетили 92,1 миллиона раз, что на 18,6 миллиона раз больше, чем в 2022 году.

В Приволжском федеральном округе Татарстан стал вторым по количеству посещений культурных мероприятий. Республика Башкортостан опередила Татарстан в 1,3 раза, достигнув показателя в 120,4 миллиона раз.

К культурным мероприятиям относятся данные по цифровым посещениям интернет-ресурсов культуры, в которых не все составляющие имеют региональную детализацию. Это:

посещаемость федеральных ресурсов (культура.рф, история.рф, НЭБ, Госкаталог, Артефакт);

посещаемость интернет-ресурсов подведомственных организаций Минкультуры России;

посещаемость интернет-ресурсов подведомственных организаций других федеральных органов исполнительной власти.

Всего в 2023 году в Приволжском федеральном округе мероприятия посетили 426,8 миллиона раз. В топ-5 вошли: Башкортостан (120,4), Татарстан (92,1), Нижегородская область (48,1), Самарская (38,5) и Саратовская (32,8) области. Псковская область заняла последнее место с 13,2 миллиона посещений.

Рената Валеева