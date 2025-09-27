Татарстан вошел в топ-5 регионов России по развитию логистики

Регион набрал 38 баллов из возможного количества

Фото: Динар Фатыхов

Республика Татарстан заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по уровню развития логистической инфраструктуры, пишут «Известия». По итогам исследования регион набрал 38 баллов из возможного количества.

Лидером рейтинга стала Московская область, получившая 56 баллов. Москва заняла второе место с результатом 53 балла. На третьей строчке Санкт-Петербург — у него 40 баллов. Пятерку лидеров замыкает Севастополь с 37 баллами.

Сообщается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали комплекс показателей, включая протяженность и плотность дорожной сети, объемы грузо— и пассажирооборота, а также значимость транспортной составляющей в экономике региона.

Наталья Жирнова