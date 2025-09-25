Отопительный сезон в Казани стартует в понедельник, 29 сентября

Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домах

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Мэр Казани Ильсур Метшин распорядился начать отопительный сезон в городе с 29 сентября, несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, в период с 24 по 29 сентября будет незначительно превышать норму.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура составит +8,5, что на 0,5 градусов выше нормативных +8. Однако, учитывая поступающие заявки от руководителей социальных учреждений о досрочном пуске тепла и достаточно холодные ночи, было принято решение о начале отопительного сезона.

— Мы ориентируемся прежде всего на комфорт и здоровье наших граждан, особенно тех, кто находится в социальных учреждениях. Холодные ночи и просьбы руководителей социальных объектов указывают на необходимость запуска отопления, — прокомментировал решение мэр Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домах и 876 социальных объектах столицы Татарстана, включая 656 объектов образования и 110 объектов здравоохранения. На отладку тепловых режимов у потребителей и теплоснабжающих организаций потребуется от двух до трех недель.

Стоит отметить, что с 22 сентября по заявкам руководителей отопление уже включено в 17 объектах образования и восьми объектах здравоохранения.



При этом около половины тепловой инфраструктуры Казани требует срочной замены. На 2025 год износ котельных составляет 57%, тепловых сетей — 59%.

Рената Валеева