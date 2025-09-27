«Рубин» в Москве сразится с «Локомотивом» в рамках 10-го тура РПЛ

Столичная команда еще не проигрывала в текущем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в Москве с «Локомотивом» в рамках 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова в случае победы обойдет «железнодорожников» в турнирной таблице.

«Локомотив» в текущем сезоне РПЛ идет без поражений с четырьмя победами и пятью ничьими. Подопечные Михаила Галактионова занимают пятую позицию в таблице с 17 очками, «Рубин» с 15 набранными баллами находится на седьмом месте.

В предыдущем туре «Локомотив» сыграл вничью в Махачкале с «Динамо» (1:1), казанцы не выявили победителя в матче с «Акроном» (2:2).

В составе «Рубина» в Москву отправился полузащитник Далер Кузяев. Пятикратный чемпион РПЛ на днях подписал контракт с клубом до конца сезона и может дебютировать за казанскую команду.

После игры с «Локомотивом» впереди у «Рубина» четыре подряд домашних поединка во всех турнирах.

Прямую трансляцию матча из Москвы покажет платный телеканал «Матч Премьер», игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин