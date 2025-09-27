«Рубин» в Москве сразится с «Локомотивом» в рамках 10-го тура РПЛ
Столичная команда еще не проигрывала в текущем сезоне
Сегодня «Рубин» сыграет в Москве с «Локомотивом» в рамках 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова в случае победы обойдет «железнодорожников» в турнирной таблице.
«Локомотив» в текущем сезоне РПЛ идет без поражений с четырьмя победами и пятью ничьими. Подопечные Михаила Галактионова занимают пятую позицию в таблице с 17 очками, «Рубин» с 15 набранными баллами находится на седьмом месте.
В предыдущем туре «Локомотив» сыграл вничью в Махачкале с «Динамо» (1:1), казанцы не выявили победителя в матче с «Акроном» (2:2).
В составе «Рубина» в Москву отправился полузащитник Далер Кузяев. Пятикратный чемпион РПЛ на днях подписал контракт с клубом до конца сезона и может дебютировать за казанскую команду.
После игры с «Локомотивом» впереди у «Рубина» четыре подряд домашних поединка во всех турнирах.
Прямую трансляцию матча из Москвы покажет платный телеканал «Матч Премьер», игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».