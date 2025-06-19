Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин получил приглашение на саммит G20, решение об участии примет лично

17:24, 19.06.2025
Путин получил приглашение на саммит G20, решение об участии примет лично
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил официальное приглашение на саммит лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев на ПМЭФ, пишет «Парламентская газета».

— На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в «двадцатке» имеется, — заявил Бердыев.

По словам посла, решение об участии в саммите будет принимать непосредственно Владимир Путин.

— Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой Российского государства Владимиром Владимировичем Путиным, — подчеркнул Бердыев.

В феврале Россию представлял министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также